Из-за недостаточного владения латышским языком с начала учебного года от исполнения обязанностей освобождены 45 педагогов, свидетельствует информация, обобщенная Государственной службой качества образования (IKVD), сообщает агентство LETA.

В конце 2023 года Государственная служба качества образования сообщила о 29 учителях, которые освобождены от должностных обязанностей из-за незнания латышского языка.

Центр государственного языка констатировал в целом недостаточное владение госязыком у 87 педагогов. Из них 30 учителей временно нетрудоспособны, семеро отстранены от работы и пятеро сдали государственный экзамен на знание языка.

Недостаточное владение госязыком выявлено в общей сложности в 20 детских садах, 11 общеобразовательных учреждениях, двух спортивных школах, а также в одном специальном учебном заведении, одном техникуме и одном колледже.

С 1 сентября 2023 года до 29 февраля 2024 года IKVD оценила в общей сложности подход к переходу к единой школе в 134 учебных заведениях. Более чем в половине школ переход на обучение на латышском языке проходит хорошо или очень хорошо.

Число школ, в которых переход внедряется успешно, увеличилось, заключили в IKVD. Несколько возросло также количество школ, в которых профессиональная деятельность руководителя при реализации перехода к единой школе оценена "очень хорошо" и "отлично". Однако есть еще школы, где во время наблюдения за уроками возникли подозрения о том, что возможно учитель владеет госязыком недостаточно.

В день визита 96,5% всех учебных заведений преподавали на латышском языке в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами. В четырех учебных заведениях преподавание фактически не ведется на латышском языке, три из них расположены в Риге, одно — в Резекне.

В 11 учебных заведениях в ходе наблюдения за уроками были выявлены учителя, знание латышского языка которых может быть недостаточным. В Риге расположено восемь таких учебных заведений, а в Лиепае, Краславе и Даугавпилсе — по одному учебному заведению. Информация об этих педагогах передана в Центр госязыка.

По данным IKVD, долгосрочные вакансии учителей также влияют на учебный процесс и, соответственно, на реализацию перехода к единой школе. Такие проблемы были обнаружены в 32% учебных заведениях.

Наблюдение за уроками показало, что в 22% 1-х, 4-х и 7-х классов школ есть ученики, знание латышского языка которых недостаточно для того, чтобы они могли полноценно участвовать в учебном процессе на латышском языке.

Образовательным учреждениям следует улучшить общение с родителями по поводу решения кризисных ситуаций в случаях, когда учащиеся испытывают трудности с усвоением образовательного материала из-за плохого владения языком. Задача по улучшению коммуникации поставлена ​​перед 46% образовательных учреждений.

IKVD призывает объяснять родителям, почему перевод непонятного учебного материала во время уроков неэффективен и не рекомендуется. Вместо этого следует использовать другие педагогические методы, чтобы ученик понял задачу. Руководитель образования также должен обеспечить, чтобы формальное общение педагогов по трудовым вопросам во время работы происходило исключительно на латышском языке.

Оценка проводилась в учебных заведениях Даугавпилса, Риги, Елгавы, Екабпилса, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Вентспилса, а также в Аугшдаугаве, Елгаве, Краславе, Ливане, Лудзе, Огре, Олайне, Резекне, Ропаже, Валмиере, Вилянах, Екабпилс, Кекава, Айзкраукле и в учебных заведениях Адажского района.

В этом учебном году начался переход на преподавание только на латышском языке 1-х, 4-х и 7-х классов школ нацменьшинств. В 2025/2026 во всех бывших школах нацменьшинств преподавание будет вестись только на госязыке. В 2024/2025 на латышский язык обучения перейдут 2-е, 5-е и 8-е классы, с 1 сентября 2025 года — 3-е, 6-е и 9-е классы.

По информации, которой располагает Министерство образования и науки, переход на обучение только на латышском языке коснется 136 дошкольных образовательных учреждений, в том числе частных учебных заведений, реализующих образовательные программы для нацменьшинств. Это 27,3% от общего количества дошкольных образовательных учреждений. По программе дошкольного образования в них обучаются 13 345 детей.

В свою очередь, 129 или 20,4% от общего числа школ реализуют сейчас программу основного образования для нацменьшинств. Число детей, обучающихся по программе основного образования для нацменьшинств, составляет 43 258 человек или 19,5% от общего числа учащихся.

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