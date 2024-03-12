Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня в 2024 году улучшила принципы организации работы и обучила персонал для операций по трансплантации печени, рассказала член правления больницы Джинета Хейнрихсоне. При этом большой проблемой является доступность доноров, которую невозможно прогнозировать.

По ее словам, в последние годы в Латвии обычно от 20 до 25 актуальных доноров, но не все они могут быть использованы для трансплантации печени, поскольку у доноров могут быть заболевания. Из-за отсутствия подходящего донора печени в этом году пока не проведено ни одной операции.

"У нас пять пациентов, которые полностью обследованы, и им срочно нужна эта операция, если бы был донор — сегодня, завтра. Есть и пассивный список реципиентов печени, в котором 20 пациентов, но их состояние пока достаточно стабильное", — рассказал хирург Янис Вилманис, ответственный за трансплантацию печени в больнице.

В активный список больных каждый месяц помещает консилиум врачей, а пациенты из пассивного списка обследуются раз в три месяца, и в случае ухудшения состояния принимается решение о переводе в активный список.

Хейнрихсоне рассказала, что трансплантация печени может проводиться только при наличии донора подходящей группы крови и анатомических параметров без других медицинских противопоказаний.

По ее словам, в 2023 году были организованы меры по повышению квалификации для персонала, проводящего трансплантации печени — обучение и стажировки в клиниках Европы и США. Стажировки проходила вся команда трансплантологов — хирурги, гастроэнтерологи-гепатологи, анестезиологи, реаниматологи, медсестры. Персонал приобрел необходимые навыки, дополнительные знания и готов выполнять операции по трансплантации печени жителям Латвии.

Ранее из 13 операций по трансплантации печени, проведенных в больнице Страдиня, пациенты выжили только в пяти случаях, а остальные восемь не прожили дольше 10 дней. Эта статистика была хуже, чем во многих европейских странах, в том числе в Литве, где трансплантацию печени проводят чаще, чем в Латвии.

В результате в больнице было принято решение приостановить этот вид операций как минимум на год, пока не будет сформирована стабильная и обученная команда.

По оценкам больницы, ежегодно в Латвии можно выполнять 10 трансплантаций печени на миллион населения.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!