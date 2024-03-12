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В 2023 году Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD) проверила соблюдение требований противопожарной безопасности в 1765 домах, в основном в помещениях общего пользования многоквартирных домов, и выявила многочисленные нарушения.

"Мы делаем это каждый год в соответствии с нашими человеческими ресурсами и возможностями, потому что именно в жилом секторе происходит большинство трагических пожаров, в которых гибнут и травмируются люди", — заявил начальник VUGD Мартиньш Балтманис. По его словам, обнаружено, что в каждом втором доме не проводилась проверка контактов проводки тепловизором и проверка электроинсталляций, которую необходимо проводить каждые 10 лет. Между тем каждый пятый пожар в жилом секторе происходит именно из-за короткого замыкания или поврежденного электрооборудования, и это вторая самая частая причина пожаров после неосторожного обращения с огнем.

Самое частое нарушение, с которым столкнулась VUGD (50,78% случаев) — это не проверенные тепловизором контактные соединения электропроводки (например, в электрораспределительном щитке, в местах установки защитных устройств). Делать это необходимо каждые десять лет.

В условиях, когда меняются привычки людей и число одновременно включенных в сеть электроприборов постоянно растет, в 45,65% случаях в домах не проводились проверки электропроводки, которые сертифицированные специалисты должны проводить раз в 10 лет. Это увеличивает риск коротких замыканий.

Жильцы часто (38,41% нарушений) хранят вещи и материалы в непредусмотренных для этого местах — на лестничных клетках, чердаках, в электрораспределительных щитках. VUGD напоминает, что чердаки, подвалы и балконы многоквартирных домов нельзя превращать в склады. Также в подвалах вещи нужно хранить так, чтобы они не загромождали эвакуационные пути. В случае пожара такие скопления вещей могут способствовать распространению огня, а также препятствовать работе пожарных и спасателей, затрудняя их передвижение.

В 24,44% случаев не работает система противопожарной защиты, которая сигнализирует о возникновении пожара и должна постоянно быть включена в режиме ожидания. Следующее нарушение — загроможденные эвакуационные пути (20,45%), где часто хранятся вещи, ведется самовольное строительство, а двери не открываются как следует.

В прошлом году 27,17% всех пожаров возникли в жилом секторе, причем площадь половины из них из них не превышала одного квадратного метра. Судя по наблюдениям спасателей с мест происшествия, основной причиной пожаров в жилом секторе является неосторожное обращение с огнем (61,87%). Следующая причина (21,79%) — неправильное использование электроприборов или короткое замыкание, далее идут неполадки нагревательных приборов (12,08%).

"По крайней мере треть домашних пожаров можно предотвратить, если соблюдать меры противопожарной безопасности. Остальное — это правильное и осторожное поведение людей при курении, использовании открытого огня или приготовлении пищи. Я прошу домовладельцев и управляющих помнить о том, что требования противопожарной безопасности — это не наша прихоть, а реальные инструменты, позволяющие уменьшить возникновение пожаров", — заявил начальник VUGD.

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