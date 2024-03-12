Повышение минимальной зарплаты и общий рост цен вынуждает многие учреждения повышать цены на свои услуги. Коснулось это и пансионатов для престарелых в Курземе — рост составил несколько евро за сутки пребывания и фактически просто компенсировал инфляцию. Своим жителям самоуправления стараются этот рост компенсировать. Об этом пишет Rus.LSM со ссылкой на программу «Домская площадь» радиостанции LR-4.

В Кулдигском крае есть три пансионата для престарелых — в Скрунде, Валтайки и Кулдиге. В общей сложности в них 121 место — 50 в Кулдиге, чуть меньше в Валтайки и остальные в Скрунде.

В отделениях длительного социального ухода Кулдигской больницы цены поднимутся примерно на 9%, большую часть этих затрат — почти 75% — составляет оплата труда персонала, рассказала специалист по связям с общественностью Кулдигской больницы Анда Шлакорциня. Кстати, плату за пребывание в пансионатах Кулдигского края поднимали и в прошлом году.

Причиной роста цен называют рост минимальной зарплаты и инфляцию. Кулдигское самоуправление планирует софинансировать часть суточной стоимости тем людям, которые до получения данной услуги были декларированы в крае. На это в бюджете нынешнего года самоуправление Кулдигского края запланировало 200 тысяч евро.

Аналогичная ситуация в Вентспилсе — местный пансионат Selga работает больше полувека и также намерен повысить цену с 1 апреля. И намерен принять на работу еще шесть специалистов по уходу, так как за последние два года поступает все больше людей с диагнозами деменция, Альцгеймер и т.д., что требует больше ухода, рассказала директор пансионата Гундега Мекша.

В Приекуле Южнокурземского края также работает пансионат для престарелых. Главврач Приекульской больницы Татьяна Эшенвалде рассказала, что, когда в 2009 году стационар закрыли, стали думать, что делать с тремя пустующими этажами. Два года спустя открыли пансионат — сначала на 10 коек, а теперь уже 72 места, два этажа заполнены.

Спрос на услуги пансионата увеличивается и люди стоят в очередях, рассказала Татьяна Эшенвалде. Пожилых людей в регионе становится все больше.

С января и здесь повысили цены: нынешние 30 евро за сутки пребывания в пансионате для престарелых — это, фактически, впритык, приходится экономить, объяснила Эшенвалде. Работа в пансионате тяжелая, пациентам нужен постоянный уход, сотрудников найти не так просто. Но и повышать цены постоянно невозможно, даже при софинансировании от самоуправлений оплачивать людям это очень непросто, подчеркнула специалист.

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