Foto: Publicitātes foto

Повышение минимальной зарплаты и общий рост цен вынуждает многие учреждения повышать цены на свои услуги. Коснулось это и пансионатов для престарелых в Курземе — рост составил несколько евро за сутки пребывания и фактически просто компенсировал инфляцию. Своим жителям самоуправления стараются этот рост компенсировать. Об этом пишет Rus.LSM со ссылкой на программу «Домская площадь» радиостанции LR-4.

В Кулдигском крае есть три пансионата для престарелых — в Скрунде, Валтайки и Кулдиге. В общей сложности в них 121 место — 50 в Кулдиге, чуть меньше в Валтайки и остальные в Скрунде.

В отделениях длительного социального ухода Кулдигской больницы цены поднимутся примерно на 9%, большую часть этих затрат — почти 75% — составляет оплата труда персонала, рассказала специалист по связям с общественностью Кулдигской больницы Анда Шлакорциня. Кстати, плату за пребывание в пансионатах Кулдигского края поднимали и в прошлом году.

Причиной роста цен называют рост минимальной зарплаты и инфляцию. Кулдигское самоуправление планирует софинансировать часть суточной стоимости тем людям, которые до получения данной услуги были декларированы в крае. На это в бюджете нынешнего года самоуправление Кулдигского края запланировало 200 тысяч евро.

Аналогичная ситуация в Вентспилсе — местный пансионат Selga работает больше полувека и также намерен повысить цену с 1 апреля. И намерен принять на работу еще шесть специалистов по уходу, так как за последние два года поступает все больше людей с диагнозами деменция, Альцгеймер и т.д., что требует больше ухода, рассказала директор пансионата Гундега Мекша.

В Приекуле Южнокурземского края также работает пансионат для престарелых. Главврач Приекульской больницы Татьяна Эшенвалде рассказала, что, когда в 2009 году стационар закрыли, стали думать, что делать с тремя пустующими этажами. Два года спустя открыли пансионат — сначала на 10 коек, а теперь уже 72 места, два этажа заполнены.

Спрос на услуги пансионата увеличивается и люди стоят в очередях, рассказала Татьяна Эшенвалде. Пожилых людей в регионе становится все больше.

С января и здесь повысили цены: нынешние 30 евро за сутки пребывания в пансионате для престарелых — это, фактически, впритык, приходится экономить, объяснила Эшенвалде. Работа в пансионате тяжелая, пациентам нужен постоянный уход, сотрудников найти не так просто. Но и повышать цены постоянно невозможно, даже при софинансировании от самоуправлений оплачивать людям это очень непросто, подчеркнула специалист.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit