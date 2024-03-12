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Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) поручила приостановить распространение биологически активной добавки NATEO D pilieni FORTE производства SIA SAGITUS (масляный раствор с указанной дозой 25 мкг или 1000 SV в одной капле; номер партии 262301), сообщили порталу Delfi в PVD.

Распространение продукта приостановлено из-за того, что из Детской клинической университетской больницы поступили сообщения о нескольких случаях интоксикации витамином D у детей, связанных с приемом этого препарата.

PVD проведет проверки, в том числе возьмет образцы для лабораторных исследований, чтобы выяснить, не превышает ли концентрация витамина D в продукте указанную на этикетке.

Учреждение просит воздержаться от употребления данного продукта до окончания проверок.

Латвийская фармацевтическая компания Sagitus подтверждает, что проверяется одна конкретная партия препарата — № 262301. У ребенка был обнаружен повышенный уровень витамина D после приема продукта из этой партии.

Предприятие сотрудничает с PVD, чтобы убедиться в том, что производимый продукт безопасен для употребления. Член правления Sagitus Петерис Звайгзне подчеркивает, что "важно следовать прилагаемым к продуктам инструкциям по применению с указанием суточных доз, чтобы убедиться в том, что принимается правильная доза витамина D".

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