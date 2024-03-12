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Министерство иностранных дел (МИД) РФ запретило въезд в Россию бывшим президентам Латвии Эгилсу Левитсу и Вайре Вике-Фрейберге, а также министру иностранных дел Кришьянису Кариньшу и премьер-министру Эвике Силине. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В "черный список" МИД РФ также попали депутат Сейма Александр Кирштейнс, министр внутренних дел Рихардс Козловскис, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс и министр обороны Андрис Спрудс.

Российское ведомство решило запретить въезд в РФ не только латвийским политикам, но и политикам из Литвы и Эстонии. Так, например, в списке числятся министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

На сайте МИД РФ сообщается, что в связи с поддержкой странами Балтии санкций против России, а также "гонениями на русскоязычное население" и демонтажем памятников, прославляющих советскую оккупацию, в "черный список" включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии.

"Враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям", — говорится на сайте российского ведомства.

Ранее сообщалось, что российские власти объявили в розыск по обвинению в совершении уголовных преступлений 64 депутатов Сейма 13-го созыва, в том числе шестерых членов нынешнего Кабинета министров и экс-главу Министерства внутренних дел (МВД) Латвии Марию Голубеву, действующего и бывшего мэров Риги, а также премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

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