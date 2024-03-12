С учетом инфляции тарифы присяжных нотариусов будут увеличены на 11-24%, постановило сегодня правительство.

Как указали в Минюсте, с сентября 2013 года по сентябрь 2022 года потребительские цены на товары и услуги выросли на 40,6%, поэтому увеличено должно быть и вознаграждение присяжных нотариусов. Однако, чтобы повышение не стало несоразмерным для клиентов, текущее вознаграждение нотариусов будет увеличено на 24%, если его размер не пересматривался с сентября 2013 года, на 23%, если размер не пересматривался с октября 2015 года, и на 11,8%, если размер не пересматривался с июня 2019 года.

По мнению Министерства юстиции, если в условиях инфляции доходы присяжных нотариусов продолжат падать, нотариусы будут либо сами закрывать свои практики, как это уже наблюдалось в предыдущие годы, либо просить их перевести к экономически более активные города. Уже сейчас нотариусы увольняют своих сотрудников, так как не способны обеспечить им зарплаты в соответствии с квалификацией.

В результате в настоящее время 18 присяжных нотариусов не имеют сотрудников, у 42 нотариусов только один сотрудник, у 27 нотариусов — двое, 18 присяжных нотариусов имеют трех и более сотрудников. Кроме того, 66 присяжных нотариусов не имеют помощника, 34 присяжных нотариуса имеют одного помощника и только пять присяжных нотариусов имеют двух помощников.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit