С учетом инфляции тарифы присяжных нотариусов будут увеличены на 11-24%, постановило сегодня правительство.

Как указали в Минюсте, с сентября 2013 года по сентябрь 2022 года потребительские цены на товары и услуги выросли на 40,6%, поэтому увеличено должно быть и вознаграждение присяжных нотариусов. Однако, чтобы повышение не стало несоразмерным для клиентов, текущее вознаграждение нотариусов будет увеличено на 24%, если его размер не пересматривался с сентября 2013 года, на 23%, если размер не пересматривался с октября 2015 года, и на 11,8%, если размер не пересматривался с июня 2019 года.

По мнению Министерства юстиции, если в условиях инфляции доходы присяжных нотариусов продолжат падать, нотариусы будут либо сами закрывать свои практики, как это уже наблюдалось в предыдущие годы, либо просить их перевести к экономически более активные города. Уже сейчас нотариусы увольняют своих сотрудников, так как не способны обеспечить им зарплаты в соответствии с квалификацией.

В результате в настоящее время 18 присяжных нотариусов не имеют сотрудников, у 42 нотариусов только один сотрудник, у 27 нотариусов — двое, 18 присяжных нотариусов имеют трех и более сотрудников. Кроме того, 66 присяжных нотариусов не имеют помощника, 34 присяжных нотариуса имеют одного помощника и только пять присяжных нотариусов имеют двух помощников.

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