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В среду, 13 марта, в Латвии ожидается облачность, однако — без существенных осадков. Будет дуть слабый юго-восточный, южный ветер, воздух прогреется до +2…+7°, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Риге также будет облачном, осадков. Будет дуть слабый юго-восточный, южный ветер, столбик термометра поднимется до отметки +3…+5 градусов.

Во второй половине этой недели в Латвии — потеплеет. Температура воздуха повысится и по ночам, а на выходные синоптики прогнозируют осадки.

В четверг сильных осадков не ожидается, во многих местах будет светить солнце. Южный, юго-западный ветер усилится с порывами до 8-13 метров в секунду, местами на побережье — до 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит 0..+4 градуса, днем ​​воздух прогреется до +5..+11 градусов.

В пятницу небо будет преимущественно облачным, местами пойдет дождь, будет дует умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит +3..+8 градусов, в некоторых местах Латгалии — опустится до нуля градусов. Днем ​​столбик термометра поднимется до +7..+12 градусов.

Такая же температура воздуха сохранится и в субботу, однако на большей части территории страны ожидаются дожди.

В воскресенье и понедельник похолодает, ожидается не только дождь, но и снег.

По текущему прогнозу, на следующей неделе в целом осадков будет мало, а температура воздуха в самые теплые дни может подняться выше +10 градусов.

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