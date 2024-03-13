В среду, 13 марта, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") встретится с представителями Сената США и конгрессменами США, а министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") — со своим британским коллегоц Дэвидом Кэмероном.
У Силини запланированы с председателем комитета Сената США по иностранным делам Бенджамином Кардином, конгрессменами Группы поддержки стран Балтии Палаты представителей США, а также другими официальными лицами США, предпринимателями и руководством ведущих исследовательских организаций США.
Премьер-министр также планирует встретиться с латышской диаспорой в США.
С 11 по 14 марта глава латвийского правительства находится с рабочим визитом в США.
В свою очередь, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш 13 и 14 марта находится с рабочим визитом в Лондоне. У Кариньша запланирована встреча с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном и другими должностными лицами. Тема встреч — дальнейшая помощь Украине и сотрудничество Балтийского региона в сфере безопасности и обороны.
Кариньш также встретится с руководителем комиссии по иностранным делам британского парламента Элис Кэрнс и государственным министром по предпринимательской деятельности и торговле и министром по реконструкции Украины Нусратом Гани.
Глава МИД Латвии примет участие в дискуссии круглого стола "Едины в поддержке Украины: повышение возможностей обороны".