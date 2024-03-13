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Большинство депутатов Комиссии Сейма по образованию, культуру и науке во вторник, 12 марта, решили поддержать предложение главы комиссии Агиты Зарини-Стуре ("Новое Единство") передать правительству инициативу об обеспечении статуса государственного языка, сообщило агентство LETA. Депутат от оппозиционного Нацобъединения Илзе Индриксоне считает, что рассмотрение инициативы правительством не гарантирует результат.

Кабинет министров в течение месяца должен будет дать оценку ситуации и выступить с предложениями.

Депутат Агита Зариня-Стуре указала, что поправки в нормативные акты и разработка новых нормативных актов будет необходима в ряде отраслей. Это означает, что нужно привлекать к работе различные учреждения и социальных партнеров. В то же время депутат подчеркнула, что комиссия Сейма готова включиться в рассмотрение инициативы.

В свою очередь, оппозиционный депутат Илзе Индриксоне (Национальное объединение) призвала создать рабочую группу, чтобы оценить проблемы с латышским языком в публичной коммуникации, подготовить план мероприятий и действий по усилению использования госязыка. Также Индриксоне считает, что можно было бы оценить возможность разработки альтернативного законопроекта о приоритете использования госязыка в публичной коммуникации.

"При передаче [инициативы] только Кабинету министров, надежда на быстрый и продуктивный результат весьма мала", — считает Индриксоне. По ее словам, если бы над инициативой работали и правительство, и Сейм, работа была бы успешнее.

Авторы инициативы призывают уменьшить последствия длительной русификации и искоренить практику одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении на работе и в публичном пространстве. Также инициатива предусматривает обеспечение всем жителям Латвии возможности использовать и осваивать госязык.

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