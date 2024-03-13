Инструменты искусственного интеллекста (ИИ) уже сейчас приблизились к уровню интеллекта человека, заявила директор и исследователь Центра общественной политики Providus Ивета Кажока в программе Šodienas jautājums Латвийского телевидения. Глава Stratcom Янис Сартс подчеркнул, что с технологиями ИИ определенно работает Россия.

По словам Кажоки, иструменты ИИ могут использоваться на выборах. Но это только один аспект. Кажока подчеркнула, что качество анализа, который создается при помощи помощников генерации текста, не отстает от достаточно хорошего качества экспертного анализа,

"Когда мы представим, что такие инструменты могут быть встроены в военные технологии, предметы домашнего обихода и станут определять нашу повседневную жизнь в самом ближайшем будущем, много есть о чем задуматься, говоря о рисках и о том, каким образом защитить человечество от еще больших рисков", — сказала директор Providus.

В свою очередь, директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс отметил, что Россия определенно работает с этими технологиями и за последние шесть месяцев показывает довольно быстрое развитие.

По мнению Сартса, речь идет не только о производстве непосредственно контента глубокой фальсификации (deep fakes), но и о том, что такая глубокая фальсификация интегрируется в другие информационные операции. Так можно видеть, что Россия действительно над этим работает, сказал глава Stratcom. Компания Microsoft и другие компании также сообщали, что российские спецслужбы пытаются проникнуть в эти системы и экспериментируют с их адаптацией.

Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО подчеркнул, что не всегда проблема в дипфейке.

Это просто яркий пример, который мы можем понять. Однако есть роботы, боты, которые не просто говорят одну фразу, а способны поддерживать разговор, общаться для достижения определенного эффекта. По мнению Сартса, это то, что станет нашей реальностью в ближайшем будущем и это следует учитывать.

Сейм взялся за искусственный интеллект

Во вторник, 12 марта, в Сейме прошла международная конференция, посвященная разработкам Латвийского университета и организаций из восьми стран в области создания инструмента искусственного интеллекта, который поможет людям распознавать дезинформацию, созданную искусственным интеллектом.

В Сейме сейчас также рассматриваются два законопроекта, связанные с ИИ.

Во-первых, это законопроект президента Латвии Эдгара Ринкевича, предусматривающий, что политические партии и объединения должны будут в обязательном порядке информировать об использовании технологий ИИ в подготовке предвыборных агитационных материалов.

Во-вторых, поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за использование технологий глубокой фальсификации (deep fakes) в предвыборной агитации. Такое нарушение будет караться сроком заключения до четырех лет или краткосрочным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами, или денежным штрафом.

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