Сотрудничество с жителями латвийско-белорусской приграничной зоны в борьбе с нелегальной миграцией в последнее время значительно улучшилось, заявил в программе Латвийского телевидения (ЛТВ) "Утренняя панорама" начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.

По его словам, в пограничную охрану поступают десятки звонков от местных жителей о том, что в приграничной зоне замечены подозрительные лица.

Пуятс обратил внимание на недавно принятые поправки к закону, ужесточающие уголовное наказание за помощь нелегальным мигрантам. Он считает, что эти поправки также послужили сдерживающим фактором, отбив у жителей приграничья желание заниматься подобной незаконной деятельностью.

Начальник пограничной охраны также напомнил о приговоре Латгальского окружного суда, который на прошлой неделе приговорил гражданина Пакистана к шести годам и одному месяцу лишения свободы за то, что он перевез через латвийскую границу 19 нелегальных мигрантов. Пуятс выразил надежду, что этот приговор послужит своевременным предупреждением для тех, кто задумывается, не заняться ли незаконной деятельностью.

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