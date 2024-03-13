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Рижская дума разработала и представила на общественное обсуждение новые правила по уборке территории и поддержанию чистоты фасадов зданий в столице, сообщает агентство LETA. В частности, обязанность убирать граффити с фасадов зданий намерены переложить на владельцев зданий.

Проект правил доступен для ознакомления и до 23 марта можно высказать мнение на сайте муниципалитета (Saistošo noteikumu projekti). После общественного обсуждения и сбора мнений жителей правила будут рассмотрены на Комитете по жилищным и коммунальным вопросам, и окончательное решение будет принято на заседании городской думы.

Что в новых правилах

В новых правиах речь идет о содержании частной территории многоквартирных домов и общедоступных мест. На внутреннней территории частных домов будут применяться только предусмотренные законом требования, например, к санитарной чистоте, но не будут регулироваться покос травы и уборка опавших листьев.

Уборка снега, льда и сосулек зимой

Самоуправление будет убирать рижские тротуары, которые примыкают к муниципальным улицам, а владельцы зданий — остальную территорию.

Для повышения безопасности пешеходов солью нужно будет посыпать ступени, пандусы и пешеходные дорожки с наклоном более 3%. Остальные места можно будет посыпать смесью песка/соли, где содержание соли не превышает 20%. Планируется установить требования по уборке проезжей части: на них может быть слой снега не более 10 сантиметров или ледяная наледь толщиной до 5 сантиметров.

Трава и опавшие листья

В новых правилах также предусмотрены изменения по уборке травы. Траву придется регулярно косить на территориях жилых многоквартирных домов, общественных местах и обращенных к общественному пространству территориях.

В правилах установлено требование убирать территорию, включая опавшие листья, ветви и падающие фрукты в двух метрах в ширину с каждой стороны от дорожек, выходящих на проезды, тротуары, пешеходные дорожки, площади и автостоянки с твердым покрытием.

Устранение граффити

В новых правилах в основном сохранены существующие требования по поддержанию зданий в порядке, но дополнительно предусмотрена обязанность владельцев зданий убирать граффити.

Контролировать исполнение правил будет Рижская муниципальная полиция, которая будет выписывать административные акты в случае, если владелец здания не очистил снег с тротуаров, лед или сосульки со здания, либо не убрал граффити.

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