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Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс получил подтверждение от арендатора и управляющего торгового центра "Минск", предприятия Apex Investments, что 14 марта начнутся работы по демонтажу главной вывески торгового центра, сообщила агентству LETA советница вице-мэра Элина Берзиня.

Ратниекс обратился к одному из арендаторов "Минска", компании Apex Investments с призывом поменять главную вывеску торгового центра в соответствии с нынешней геополитической ситуацией, укрепить городскую среду Риги в национальных ценностях.

Вице-мэр отметил, что призывает и других юридических лиц — владельца центра, компанию AMG и арендатора MARIV — последовать примеру Apex Investments и убрать остальные вывески с надписями "Минск" и Minskas centrs со здания, а также принять участие в смене названия торгового центра.

Работы по демонтажу могут продлиться до 18 марта.

Берзиня напомнила, что в этом году самоуправление приняло решение о переименовании некоторых улиц, чтобы в Риге не было названий улиц, связанных с Россией. Например, улица Маскавас стала улицей Латгалес и улицей Ластадияс, а улица Тургенева впредь будет называться в честь известного латвийского художника Вильгельма Пурвитиса.

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