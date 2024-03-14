С четверга жители Эстонии и Латвии могут пользоваться услугами трансграничных цифровых рецептов и сводных медицинских данных в обеих странах, сообщает агентство LETA.

Посещающие Эстонию латвийцы теперь могут покупать в местных аптеках рецептурные лекарства по латвийскому цифровому рецепту. Жители Эстонии теперь имеют такие же возможности в Латвии.

Выдача рецептурных лекарств в Эстонии осуществляется так же, как и в Латвии: в аптеке необходимо предъявить удостоверение личности или паспорт, после чего фармацевт может получить доступ к цифровым рецептам на основании личного идентификационного номера. Сводные медицинские записи могут быть запрошены медицинским работником в случае непредвиденных медицинских потребностей, таких как травма.

Эстония и Финляндия были первыми странами ЕС, которые обменялись трансграничными цифровыми рецептами еще в 2019 году, то теперь к такой возможности присоединилась и Латвия. Теперь есть возможность получить рецептурное лекарство в аптеке в другой стране или при необходимости поделиться данными о своем здоровье с врачом в другой стране, рассказала вице-канцлер по инновациям Министерства социальных дел Эстонии Неле Лаби.

На сегодняшний день 25 европейских стран присоединились к проекту трансграничного обмена данными, открывающему цифровые службы рецептов и сводных данных о состоянии здоровья в соответствии с национальными возможностями.

Полный обмен медицинскими данными в Эстонии уже осуществляется с Испанией, Хорватией, Грецией, Португалией и Латвией. Услуги частично открыты с Нидерландами, Люксембургом, Мальтой, Польшей, Францией, Финляндией и Чехией.

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