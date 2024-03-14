Член Совета по общественным электронным масс-медиа (SEPLP) Санита Уплея-Йегермане продолжит работу в Совете до истечения срока полномочий, написал в соцсети "X" (ранее — Twitter) президент Латвии Эдгар Ринкевич. В свою очередь, Уплея-Йегермане уже заявила, что благодарит президента за поддержку, отзывает свое заявление об уходе из Совета и продолжит работать в SEPLP по совести.

"Сегодня с Санитой Уплеей-Йегермане договорились, что она продолжит исполнять обязанности члена SEPLP до завершения полномочий. В апреле Рижский замок организует дискуссию об общественных медиа и проблемах, актуализированных Санитой. Полностью поддерживаю Саниту, спасибо за готовность продолжать работу", — говорится в твите президента.

"Спасибо президенту за поддержку и публично подтверждаю, что отзову свое заявление об уходе с должности", — через несколько минут опубликовала твит Санита Уплея-Йегермане.

Paldies Valsts prezidentam par atbalstu un publiski apstiprinu, ka atsaukšu savu paziņojumu par amata atstāšanu. Turpināšu darbu pēc vislabākās sirdsapziņas. https://t.co/zsWAKCyC6V — Sanita Upleja-Jegermane (@SanitaUpleja) March 14, 2024

Это решение означает, что президенту Эдгару Ринкевичу не придется выдвигать новую кандидатуру члена SEPLP.

В состав SEPLP входят три человека: одного выдвигает президент, еще одного — Совет по реализации Меморандума о реализации сотрудничества негосударственного организаций и Кабинета министров, третьего — Сейм. Кроме Уплеи-Йегермане в SEPLP сейчас работают глава Совета Янис Сикснис, а также Янис Эглитис — у обоих большой опыт работы в медиа. Уплея-Йегермане была выдвинута экс-президентом Эгилом Левитсом.

Санита Уплея-Йегермане подала заявление о выходе из SEPLP, указав на принципиальные причины. В том числе, она считает, что в начале 2026 года должен осуществится концептуальный переход на латышский язык вещания в общественных медиа. "Содержание на русском языке также как и на других языках нацменьшинств не запрещено, но оно должно создаваться по принципу языка меньшинства, а не фактически второго государственного языка", — полагает Уплея-Йегермане, указавшая, что у большинства SEPLP иное мнение. Также у член SEPLP были вопросы в связи с недавним скандалом — публикацией "свинского комикса" на портале LSM.lv в день второй годовщины войны в Украине.

В январе этого года Сейм, напомним, принял в окончательном чтении поправки к Закону "Об общественных электронных средствах массовой информации и их управлении", предусматривающие, что с 2025 года будут объединены общественные медиа — Latvijas Televīzija (LTV) и Latvijas Radio.

В законе сказано, что до 31 декабря 2024 года Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP) должен произвести необходимую деятельность по реорганизации Latvijas Televīzija (LTV) и Latvijas Radio в целях создания государственного SIA "Latvijas Sabiedriskais medijs с 1 января 2025 года. Уже 2 января 2025 года Регистр предприятия должен внести соответствующую запись в Коммерческий регистр. Соответственно, Latvijas Radio и LTV будут исключены из Коммерческого регистра.

Подобные изменения ведут и к смене или выдвижению заново руководства общественным масс-медиа, что может сказаться на редакционной политике крупного и влиятельного СМИ.

Процедура отбора и утверждения членов правления сложная и предусматривает создание специальной номинационной комиссии. Немалые полномочия по оценке и отклонению выдвинутых кандидатур остаются при этом за SEPLP.

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