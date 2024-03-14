В среду, 13 марта, скончался исследовательский журналист и профессор Айнарс Димантс, пишет агентство LETA со ссылкой на опубликованную его родственниками на странице Facebook информацию.

Димантс родился в 1966 году. Получил степень магистра социальных наук в области коммуникации в Латвийском университете, а также научную степень доктора философии в Свободном университете Берлина коммуникативных и политических наук.

Димантс был делегатом 1-го и 2-го конгрессов Латвийского Народного фронта, одним из основателей и первым вице-президентом Европейского движения в Латвии.

Димантс занимал пост председателя совета Латвийского союза журналистов, был членом совета Национального совета по электронным СМИ, профессором в Рижского университета Страдиня и бизнес-школы "Туриба". Являлся ведущим исследователем в Институте философии и социологии Латвийского университета, медиаисследователем в Высшей школе Видземе.

Димантс является автором монографии "Латвийская пресса за 200 лет".

Прощание состоится в субботу, 23 марта, в склепе Валдемарпилса в Талсском районе.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!