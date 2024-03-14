Государственная полиция начнет процесс об административном нарушении, чтобы выяснять обстоятельства того, был ли министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") пристегнут ремнем безопасности в автомобиле, сообщает агентство LETA.

В среду, 13 марта, министр отправился в региональный визит в Латгалию, чтобы встретиться с медиками, ознакомиться с работой больниц и обсудить актуальные проблемы в сфере здравоохранения. В сети Instagram Абу Мери опубликовал фото, на котором он виден в автомобиле, не пристегнутым.

Министр, объясняя ситуацию, сказал LETA, что фото было сделано и опубликованно осознанно перед началом, а не во время поездки. Абу Мери считает, что безопасность — первом месте. Поэтому, находясь в пути, нужно использовать ремень безопасности, считает министр, и призывает всех заботиться о своей безопасности и безопасности своих близких.

Тем не менее Государственная полиция начнет процесс об административном нарушении, чтобы выяснять все обстоятельства и ситуацию.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram