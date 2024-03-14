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Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) оценит использование трупов животных в пикете организаций, выступающих в защиту жи животных и против безответственного разведения животных. Пикет состоялся в четверг, 14 марта, у здания Сейма.

PVD также уже связалась с Государственной полицией, которая в ближайшее время передаст материалы службе на экспертизу.

В PVD подчеркивают, что животное необходимо правильно похоронить или кремировать после его смерти. Развозить трупы животных по городу и выставлять их на всеобщее обозрение с точки зрения PVD недопустимо.

В четверг, 14 марта, утром возле здания Сейма прошел пикет организаций, выступающих в защиту животных, против безответственного разведения домашних животных. Пикет организовала ассоциация Dzīvnieku policija ("Полиция животных").

Организация уже в третий раз провела пикет в связи с поправками в Закон "О защите животных". Первый протест состоялся в сентябре прошлого года, второй — в декабре.

Во время пикета для осмотра было доступно несколько деревянных гробов с останками собак и кошек.

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