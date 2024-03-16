Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила первые 11 из 58 специализированных транспортных средств — пожарных автоцистерн. Это полноприводные грузовые автомобили "Scania 4x4", оснащенные современным оборудованием для тушения пожаров и проведения спасательных работ, а также новой кабиной CP28 с шестью сиденьями для команды.

Кабины оснащены специально разработанными функциями для чрезвычайных работ, поэтому они эргономичны и соответствуют высоким стандартам безопасности и качества. Легко настраиваемая для потребностей экипажа конструкция салона и система климат-контроля позволяют пожарным и спасателям комфортно подготовиться к любой выездной операции по тушению пожаров или спасательным работам.

Первые 11 приехавших в Латвию автоцистерн Scania вскоре отправятся на вызовы в Ригу и рижский район.

VUGD продолжает обновление автопарка: новые автоцистерны Scania значительно улучшат возможности реагирования пожарных частей Риги, а также в других городах, рассказал начальник технического отдела VUGD Александр Политика.

По его словам, автоцистерны Scania соответствуют всем современным требованиям — у них обогреваемые и кондиционируемые кабины, что улучшит условия службы спасателей.

Всего этом году будет поставлено 58 автоцистерн Scania для структурных подразделений VUGD по всей Латвии.

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