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На предстоящих через три месяца выборах в Европейский парламент, скорее всего, не будет явных лидеров, заявил агентству LЕТА политолог Юрис Розенвалдс.

По его мнению, выборы в Европароламент — это не столько борьба партий и программ, сколько личностей и политиков, особенно тех, кто уже имеет опыт работы там.

Рейтинги выборов в Европарламент, опубликованные на прошлой неделе, показали, что "Новое Единство" уступило лидирующие позиции Национальному объединению.

Розенвалдс считает, что большую роль в смене лидера сыграли специальные рейсы делегаций во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, оплаченные из государственного бюджета, а также утверждения бывшего сотрудника бюро партии "Единство" Нормундса Орлеанса о том, что политическая сила платила ему и еще как минимум десяти сотрудникам так называемые зарплаты в конвертах. "Единство" отвергло эти обвинения, подчеркнув, что они придуманы с целью опорочить партию.

Политолог отметил, что, по его мнению, скорее всего, не будет таких результатов, каких Нацобъединению удалось достичь в 2004 году на первых выборах в Европарламент, в которых участвовала Латвия, получив четыре мандата. Также "Новому Единству" вряд ли удастся повторить успех предыдущих выборов в Европарламент, когда партия получила два мандата.

В то же время политолог отметил, что сама избирательная кампания еще не до конца развернулась, но, судя по текущим рейтингам, вряд ли найдутся явные лидеры, партии, которым удастся получить четыре мандата в Европарламенте.

Выборы в Европарламент в Латвии пройдут в начале июня, и от Латвии будет избрано девять евродепутатов — на одного больше, чем в текущем созыве.

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