Латвия должна будет выплатить Европейской комиссии штраф в размере 300 тысяч евро за невыполнение директивы ЕС в сфере электронной связи, сообщили агентству LETA в Суде ЕС.

Иск к Латвии о невыполнении Договора о функционировании Европейского союза Еврокомиссия подала 8 июля 2022 года. Латвия не приняла все нормативные и административные акты, необходимые для выполнения пункта 1 статьи 124 Директивы о создании Европейского кодекса электронных коммуникаций или же не уведомила ЕС о принятии таких норм.

Согласно статье 288 Договора о функционировании Европейского союза, страны ЕС должны были в установленные сроки принять правила для переноса директивы в национальное законодательство и немедленно сообщить Еврокомиссии, что эти правила приняты.

Целью директивы является создание такого внутреннего рынка сетей и услуг электронной связи, который способствует устойчивой конкуренции, совместимости услуг электронной связи, доступности, безопасности сетей и услуг и выгоде для конечных пользователей. Также целью директивы является оказание качественных, дешевых, общедоступных услуг на всей территории ЕС.

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