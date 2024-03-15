Foto: Rīgas dome
Сегодня Рижское самоуправление начало работы по очистке тротуаров и проезжих частей после зимы, которые планируется завершить к 15 апреля, сообщил председатель комитета по делам транспорта и сообщения Рижской думы Олаф Пулкс.

Он добавил, что сроки работ могут отодвинуться, если снова будет снег и мороз.

Пулкс сообщил, что на тротуарах и улицах будет находиться техника, и призвал рижан отнестись к этому с пониманием. В работах будут задействованы 80 единиц техники.

Сначала будут приведены в порядок улицы первой и второй категорий, на улицах третьей категории работа начнется позже.

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