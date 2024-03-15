Он добавил, что сроки работ могут отодвинуться, если снова будет снег и мороз.
Пулкс сообщил, что на тротуарах и улицах будет находиться техника, и призвал рижан отнестись к этому с пониманием. В работах будут задействованы 80 единиц техники.
Сначала будут приведены в порядок улицы первой и второй категорий, на улицах третьей категории работа начнется позже.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit