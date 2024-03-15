Чтобы сделать Латвию менее зависимой от электроэнергии других стран, следует рассмотреть возможность развития атомной энергетики, считает Министерство климата и энергетики (МКЭ). Хотя пока конкретных планов нет, МКЭ намерено продолжить изучение возможностей развития атомной энергетики в Латвии — и незвало несколько потенциальных мест строительства АЭС.

В отчете подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике упоминаются шесть потенциальных мест в Латвии, где можно было бы рассмотреть строительство малого ядерного реактора. Одно из предложенных мест находится недалеко от озера Разнас в Латгалии, что вызвало недовольство жителей в социальных сетях, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское Радио.

"Я вообще в шоке от этого. Здесь запрещено все — кататься на квадроциклах, гидроциклах вокруг Разнас, потому что "эко, эко", и вдруг здесь собираются строить АЭС?" — недоумевает Санта Виша-Гайсиня, туристическая фирма семьи которой находится на берегу озера Разнас в Резекненском крае. Жительница считает, что такой объект негативно повлияет на поток туристов.

Комментаторы в социальных сетях также выразили недовольство таким потенциальным местом для АЭС, заявив, что озеро в национальном парке Разнас является местом отдыха.

Помимо озера Разнас, на карте отмечены также Ацоне возле Риги, Павилоста, Папе и Овиши в Курземе, а также Буртниеки в Видземе.

Другой вариант — сотрудничество с Эстонией



Члены подкомиссии Сейма критически отнеслись к планам министерства, однако министерство восприняло общий скептицизм положительно, признав, что еще предстоит провести большую разъяснительную работу.

Однако в МКЭ уже пояснили, что новые технологии не сравнимы с аналогами советских времен ни по мощности, ни по безопасности.

Возможное строительство АЭС — лишь один из предложенных министерством сценариев развития атомной энергетики. Второй вариант — наладить сотрудничество с Эстонией. Это также решило бы проблему хранения ядерных отходов, которая беспокоит латвийских активистов-экологов.

Строительство такой АЭС потребует более миллиарда евро, а также подготовку конкретных специалистов в течение нескольких лет. Поэтому вполне вероятно, что строительство АЭС либо на озере Разнас, либо в других местах, указанных министерством, может стать вопросом нескольких десятилетий в будущем.

Это уже не первый раз, когда обсуждается атомный проект с участием Латвии. Как сообщалось, Латвия поддержала проект строительства в литовском Висагинасе атомной электростанции, однако проект, согласованный тремя балтийскими государствами еще в 2006 году, до сих пор так и не был реализован.

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