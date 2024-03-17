В Иманте с 21 марта по 28 марта из-за работ по расширению сетей водоснабжения и канализации будет ограничено движение транспорта по Юрмалас гатве перед пересечением с проспектом Курземес (в направлении от центра).
Ограничения в движении в связи с реконструкцией канализационных сетей вводятся с 19 марта по 1 апреля на Виенибас гатве около здания по адресу Виенибас гатве, 45.
Ответственным за проведение работ поручено разместить временные дорожные знаки и обеспечить проезд транспортных средств жителям и предприятиям, живущим или работающим на данных территориях.
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