В связи с продолжением строительных работ с 23 марта по 30 апреля будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов на участке улицы Марияс от улицы Сатекслес/Меркеля до улицы Альфреда Калниня, сообщает Рижская дума.

В Иманте с 21 марта по 28 марта из-за работ по расширению сетей водоснабжения и канализации будет ограничено движение транспорта по Юрмалас гатве перед пересечением с проспектом Курземес (в направлении от центра).

Ограничения в движении в связи с реконструкцией канализационных сетей вводятся с 19 марта по 1 апреля на Виенибас гатве около здания по адресу Виенибас гатве, 45.

Ответственным за проведение работ поручено разместить временные дорожные знаки и обеспечить проезд транспортных средств жителям и предприятиям, живущим или работающим на данных территориях.

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