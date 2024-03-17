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В конце этого или в начале следующего года девелопер квартала рижского Дворца спорта Estera Development намерен начать строительство, а летом часть территории квартала будет снова отведена под огороды, пишет портал Lsm.lv.

В конце этого или в начале следующего года девелопер квартала рижского Дворца спорта Estera Development намерен начать строительство, а летом часть территории квартала будет снова отведена под огороды.

Как рассказала автор идеи огородов Ренате Лагздиня, владельцы территории поменялись, и новые владельцы активно готовятся к началу строительства, но не возражают, чтобы до начала работ на территории оставались огороды.

"Они предложили продлить аренду. Мы съехали со стороны улицы Тербатас и со стороны улицы Лиелгабала, а тех огородников, которые хотели продолжать, разместили со стороны улицы Барона. Общедоступной площадки больше не будет. В следующем году или в ближайшие два года, если мы тут останемся, будут только огороды для членов сообщества", — сказала Лагздиня.

Потребность в своем огороде у горожан оказалась настолько велика, что всех желающих обеспечить участками невозможно. Лагздиня считает, что этим должно заниматься самоуправление, у которого много земли. Интерес к городским огородам растет, особенно среди пожилых людей.

Компания по недвижимости Estera Development работает сейчас над проектом первого здания. Всего планируется построить шесть семиэтажных зданий, в которых разместятся квартиры и коммерческие помещения.

"Если мы успеем с проектом, пока погода позволяет строить, то строительство может начаться уже в этом году. Мы договорились, что этим летом хозяева огородов еще смогут [продолжить] здесь свою деятельность. В будущем планируется, что покупатели квартир частично получат и огороды и продолжат развивать огородную культуру в самом центре Риги", — говорит менеджер по продажам Estera Development Инга Аргале.

Кроме того, девелопер намерен оборудовать озелененный внутренний дворик. Новый квартал будет называться Tērbatas dārzs.

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