Весеннее равноденствие — это момент, когда Солнца пересекает небесный экватор и из южного полушария переходит в северное. С весеннего равноденствия день становится длиннее ночи.
В Латвии день станет длиннее ночи уже 18 марта. В понедельник в Риге восход произойдет в 6:30, а закат — в 18.34.
Метеорологическая весна на большей части территории Латвии началась 12-13 февраля, а на северо-востоке страны наступила примерно на десять дней позже. Метеорологическая весна начинается, когда средняя температура воздуха не опускается ниже нуля в течение пяти дней подряд.
Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния, которое наступит 20 июня в 23.50.
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