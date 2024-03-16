В субботу, 16 марта в Риге проходит ежегодное шествие в память о легионерах, которое проводит Лимбажское отделение организации Daugavas Vanagi Latvijā. Мероприятие завершилось в течение часа и обошлось без инцидентов.

Шествие началось в 11.00 возле церкви Святого Иоанна в Вецриге. Далее оно прошло по маршруту: улица Скарню 24 — улица Скарню — улица Калькю — площадь Бривибас. На улицах Риги выставлены усиленные наряды полиции, включая спецподразделения. В некоторых местах спецназ полиции организовал живую цепь, чтобы разделить участников шествия от зрителей. К патрулированию привлечены дроны, вертолет Государственной пограничной службы, совершающий полеты на низкой высоте.

Участники шествия несли в руках флаги Латвии, Эстонии и Украины. Также по пути следования участники пели песни памяти латышских легионеров.

Информационное агентство LETA оценивает количество участников шествия в несколько сотен и отмечает, что в этом году их было меньше, чем в предыдущие.

Шествие завершилось в течение часа. Участники возложили цветы к Памятнику свободы.

Фотограф портала Delfi сфотографировал задержание пророссийской активистки Елены Крейле. Она регулярно попадала в поле зрения правоохранительных органов и СМИ после начала вторжения России в Украину. Она стала широко известна после того, как стала приходить на различные мероприятия, в том числе на пикет в поддержку Украины, с флагом России и буквой Z. В ноябре 2023 года Крейле была признана виновной в оправдании военных преступлений и приговорена к году лишения свободы условно. Официальной информации о задержании Крейле пока нет.

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