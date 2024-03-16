В субботу, 16 марта в Риге проходит ежегодное шествие в память о легионерах, которое проводит Лимбажское отделение организации Daugavas Vanagi Latvijā. Мероприятие завершилось в течение часа и обошлось без инцидентов.
Шествие началось в 11.00 возле церкви Святого Иоанна в Вецриге. Далее оно прошло по маршруту: улица Скарню 24 — улица Скарню — улица Калькю — площадь Бривибас. На улицах Риги выставлены усиленные наряды полиции, включая спецподразделения. В некоторых местах спецназ полиции организовал живую цепь, чтобы разделить участников шествия от зрителей. К патрулированию привлечены дроны, вертолет Государственной пограничной службы, совершающий полеты на низкой высоте.
Среди участников шествия замечены члены Национального объединения Янис Домбрава, Янис Иесалниекс, Райвис Дзинтарс, Эдвинс Шноре, Эдвардс Ратниекс, Имантс Парадниекс, Эгилс Хелманис и другие.
Участники шествия несли в руках флаги Латвии, Эстонии и Украины. Также по пути следования участники пели песни памяти латышских легионеров.
Информационное агентство LETA оценивает количество участников шествия в несколько сотен и отмечает, что в этом году их было меньше, чем в предыдущие.
Шествие завершилось в течение часа. Участники возложили цветы к Памятнику свободы.
Фотограф портала Delfi сфотографировал задержание пророссийской активистки Елены Крейле. Она регулярно попадала в поле зрения правоохранительных органов и СМИ после начала вторжения России в Украину. Она стала широко известна после того, как стала приходить на различные мероприятия, в том числе на пикет в поддержку Украины, с флагом России и буквой Z. В ноябре 2023 года Крейле была признана виновной в оправдании военных преступлений и приговорена к году лишения свободы условно. Официальной информации о задержании Крейле пока нет.