В Риге, после шествия памяти легионеров полиция задержала активистку Елену Крейле.

В Госполиции порталу Delfi подтвердили факт задержания Крейле. Известно, что задержанную доставили в участок для проверки. Также известно, что она отказалась общаться на государственном языке и попросила обеспечить ее переводчиком.

Крейле регулярно попадала в поле зрения правоохранительных органов и СМИ после начала вторжения России в Украину. Она стала широко известна после того, как стала приходить на различные мероприятия, в том числе на пикет в поддержку Украины, с флагом России и буквой Z. В ноябре 2023 года Крейле была признана виновной в оправдании военных преступлений и приговорена к году лишения свободы условно.