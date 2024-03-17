Заявки на участие в конкурсе могут подать жители, задекларировавшие место жительства в Риге, достигшие уже 16 лет, а также зарегистрированные в Риге негосударственные организации. Каждый человек или такая организация может подать одну идею. Участникам конкурса предлагается представить проекты, которые улучшат окружающую городскую среду, которые могут быть реализованы на земельных участках, принадлежащих самоуправлению, и которые не носят коммерческого или религиозного характера.

Жителям помогут подготовить качественные проектные заявки. Рижское самоуправление организует четыре творческих мастерских по подготовке проектов. В творческих мастерских жители смогут получить консульации у специалистов Рижской думы о возможностях реализации своего проекта, узнать все о заполнении проектной заявки, включая составление сметы, а также встретить единомышленников, с которыми можно вместе придумать идею для развития своего района:

Творческая мастерская на Тейке: 27 марта, 17.30-20.30, Дом НГО. Заявки подавать здесь.

Творческая мастерская в Иманте: 3 апреля, 17.30-20.30, Дом культуры и отдыха "Imanta", бульвар Анниньмуйжас 29. Подавать заявки здесь.

Творческая мастерская в Агенскалнсе: 17 апреля, 17.30-20.30, Центр жителей района на ул. Э.Смильгиса 46. Подавать заявки здесь.

Творческая мастерская на Саркандаугаве: 24 апреля, 17.30-20.30 , детско-юношеский центр "Laimīte", ул. Саркандаугавас. Подавать заявки здесь.

Самоуправление призывает жителей также присылать дополнительные вопросы — перед подачей проектной заявки — на э-почту konkurss.apkaimes@riga.lv.

Подача заявок

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде до 31 мая до 12.00. Нужно заполнить форму проектной заявки на сайте riga.lv или отправив ее на э-адрес конкурса: konkurss.apkaimes@riga.lv. Заявки также можно подать очно до 12.00 31 мая в Центры жителей районов: на улице Эдуарда Смильгиса 46, улице Даугавпилс 31, улице Гобас 6А, улице Иерикю 43А и улице Бривибас 49/53.

После истечения срока подачи заявок конкурсная оценочная комиссия оценит возможности реализации проектов. Потенциально реализуемые проекты будут вынесены на голосование жителей в октябре. Будут реализованы те проекты, которые наберут наибольшее количество голосов граждан на портале balso.riga.lv.

В прошлом году на конкурс поступило 48 проектных заявок, а на голосование граждан было вынесено 30 проектов. С 1 по 31 октября жители проголосовали за них в общей сложности 33 371 раз, поддержав реализацию 10 проектов.

С 2019 года Рижская дума организует конкурс проектов участия в бюджете, всего за пять лет конкурса было поддержано 46 проектов, представленных гражданами. В 2019 году Рига стала первым самоуправлением в Латвии, который ввел бюдже участия. Новый Закон "О самоуправлениях" предусматривает, что бюджет участия должен быть введен во всех муниципалитетах с 2025 года.

Более подробную информацию о конкурсе проектов и проектах, утвержденных и реализованных в предыдущие годы, можно найти на сайтах www.riga.lv и www.balso.riga.lv, а также по телефону 67037647.

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