Жителям помогут подготовить качественные проектные заявки. Рижское самоуправление организует четыре творческих мастерских по подготовке проектов. В творческих мастерских жители смогут получить консульации у специалистов Рижской думы о возможностях реализации своего проекта, узнать все о заполнении проектной заявки, включая составление сметы, а также встретить единомышленников, с которыми можно вместе придумать идею для развития своего района:
- Творческая мастерская на Тейке: 27 марта, 17.30-20.30, Дом НГО. Заявки подавать здесь.
- Творческая мастерская в Иманте: 3 апреля, 17.30-20.30, Дом культуры и отдыха "Imanta", бульвар Анниньмуйжас 29. Подавать заявки здесь.
- Творческая мастерская в Агенскалнсе: 17 апреля, 17.30-20.30, Центр жителей района на ул. Э.Смильгиса 46. Подавать заявки здесь.
- Творческая мастерская на Саркандаугаве: 24 апреля, 17.30-20.30 , детско-юношеский центр "Laimīte", ул. Саркандаугавас. Подавать заявки здесь.
Самоуправление призывает жителей также присылать дополнительные вопросы — перед подачей проектной заявки — на э-почту konkurss.apkaimes@riga.lv.
Подача заявок
Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде до 31 мая до 12.00. Нужно заполнить форму проектной заявки на сайте riga.lv или отправив ее на э-адрес конкурса: konkurss.apkaimes@riga.lv. Заявки также можно подать очно до 12.00 31 мая в Центры жителей районов: на улице Эдуарда Смильгиса 46, улице Даугавпилс 31, улице Гобас 6А, улице Иерикю 43А и улице Бривибас 49/53.
После истечения срока подачи заявок конкурсная оценочная комиссия оценит возможности реализации проектов. Потенциально реализуемые проекты будут вынесены на голосование жителей в октябре. Будут реализованы те проекты, которые наберут наибольшее количество голосов граждан на портале balso.riga.lv.
В прошлом году на конкурс поступило 48 проектных заявок, а на голосование граждан было вынесено 30 проектов. С 1 по 31 октября жители проголосовали за них в общей сложности 33 371 раз, поддержав реализацию 10 проектов.
С 2019 года Рижская дума организует конкурс проектов участия в бюджете, всего за пять лет конкурса было поддержано 46 проектов, представленных гражданами. В 2019 году Рига стала первым самоуправлением в Латвии, который ввел бюдже участия. Новый Закон "О самоуправлениях" предусматривает, что бюджет участия должен быть введен во всех муниципалитетах с 2025 года.
Более подробную информацию о конкурсе проектов и проектах, утвержденных и реализованных в предыдущие годы, можно найти на сайтах www.riga.lv и www.balso.riga.lv, а также по телефону 67037647.