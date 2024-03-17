В Риге на улице Раунас после масштабных работ по уходу за деревьями от 12 лип остались лишь стволы, несмотря на то, что обязательные правила самоуправления предусматривают, что можно срезать не более 20% кроны. Рижская дума обратилась в полицию самоуправления, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на программу Латвийского Радио "4-я студия".

В рижском микрорайоне Пурвциемс на улице Раунас, 64 на протяжении трех дней пилили деревья. Позже выяснилось, что работники перестарались.

Рижская дума выдала разрешение на вырубку опасных деревьев, но в результате пострадали и здоровые деревья. Инцидент произошел на территории предприятия Ģertrūdes īpašumi.

Рядом с вырубленными деревьями находится частный детский сад Mans lācis. Помещения дошкольного учреждения арендуются, и руководители детсада не имеют отношения к произошедшему. Они добавили, что растущие там тополя старые и опасны для детей.

В Рижской думе подтвердили, что разрешили ликвидировать опасные тополя заявителям — компании Ģertrūdes īpašumi. Спилить разрешили восемь тополей, две сухостойные березы и одну липу.

Однако, как рассказала представитель Рижской думы Татьяна Смирнова, позже выяснилось, что помимо деревьев, на ликвидацию которых было выдано разрешение, были без согласования срублены ветки 12 лип и векового дерева местного значения.

В действующих правилах Рижской думы указано, что во время работ по очистке деревьев запрещено срезать более 20% кроны.

"Установлено, что около 99% кроны дерева срублено. Работы выполнены некачественно, без соблюдения природоохранных требований. Поэтому это можно считать нарушением закона о лесе, в связи с чем составлено заявление в муниципальную полицию", — сказала Смирнова.

"4-я студия" связалась по телефону с предпринимателем, который лично пилил ветки. Он пояснил, что "все всегда делается так, как хотят хозяева, клиенты. Они сами взяли на себя ответственность. Я полностью согласен, там все вверх дном, неправильно, так не пилят. Наверное, это сделано с той целью, чтобы их устранить [деревья]".

Владелец участка заявил программе, что "очень жаль, что дошло до этого". Сам он не знал о таком произволе на своей собственности и теперь сотрудничает с полицией.

"У нас есть арендатор, который строил там парковку. Он нанял арбориста и занимался тем, что он понимал под уходом за деревьями. Поэтому в этом скандале с липами они считают, что привели в порядок крону", — пояснил представитель Ģertrūdes īpašumi Янис Плотниекс.

Президент общества общественно активных арбористов и древоводов Янис Страусманис, подчеркнул, что у большинства деревьев удалено 90-100% кроны, что слишком много: "Это не уход. Это рубка дерева без учета естественных потребностей дерева, его жизненного цикла и физиологии".

За самовольную вырубку или повреждение деревьев юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 1400 евро за каждое дерево.

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