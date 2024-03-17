57-летний предприниматель Валентин Фролов, который был признан виновным в шпионаже в пользу России, покинул Латвию и, вероятно, был объявлен в розыск. Это не единственный случай, когда сравнительно мягкие приговоры латвийских судов позволяли осужденным скрыться из страны.

Фролов был завербовал Государственным разведывательным управлением (ГРУ) в 1991 году, когда он служил в спецподразделении советской армии. Он собирал информацию о прибытии и размещении сил НАТО в странах Балтии, аэропортах, используемых для военной логистики, объектах стратегического значения, развитии обороноспособности Латвии, а также актуальных внутриполитических процессах.

21 октября 2021 года Фролов был задержан, признан виновным в шпионаже и приговорен к пяти годам лишения свободы. В мае 2022 года судья Бирута Хоруна приняла решение освободить Фролова под залог в 30 000 евро. Он признал свою вину и опубликовал открытое письмо, в котором утверждал, что понес "справедливое и заслуженное наказание", а совершенное им преступление "не заслуживает никакого оправдания". В период, пока он находился в тюрьме, Фролов узнал, что российские вооруженные силы напали на Украину, и испытал "огромное чувство стыда".

В октябре 2023 года Фролову смягчили наказание до четырех лет тюрьмы. Однако сейчас, по данным передачи Nekā Personīgā телеканала TV3, он сбежал из Латвии. По неофициальной информации — в Россию.

Это не первый случай, когда осужденные за шпионаж получают возможность бежать из страны. В феврале 2020 года Служба Госбезопасности (СГБ) задержала предпринимателя и публициста Сергея Васильева. Судя по опубликованному на этой неделе годовому отчету СГБ, Васильев по заданию Федеральной Службы безопасности России (ФСБ) пытался завербовать некое должностное лицо. Суд первой инстанции освободил Васильева из-под стражи, и он воспользовался моментом, чтобы уехать из Латвии. 5 сентября 2023 года Васильев был заочно приговорен к трем годам тюрьмы. Предполагается, что сейчас он является одним из лидеров "Антифашистов Прибалтики". Этот телеграм-канал призывает подписчиков делиться потенциально чувствительной информацией о Латвии.

TV3 отмечает, что дела других участников группы "Антифашисты Прибалтики" находятся в прокуратуре и будут переданы в суд. В списке фигурируют Виктория Матуле (находится в России), Роман Самуль (в Беларуси), а также Татьяна Андриец, Александр Жгун и Станислав Букайн. Последние трое были задержаны, но в конце 2023 года выпущены на свободу. Таксист Сергей Сидоров, который регулярно сообщал контактам в России о передвижениях армии и военной техники в Латвии, также был освобожден незадолго до Нового года.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс заявил передаче, что ранее суды "не до конца осознавали риски для государства" и формально подходили к определению наказания или внесению залога. "В этом году, по-моему, уже нет ни одного такого случая. По всем новым делам применено лишение свободы. С судьями встретились представители служб госбезопасности, которые поделились информацией о геополитической ситуации", — заявил он. По словам Стуканса, ранее судьи не уделяли таким делам достаточного внимания.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис признал, что отдельные лица получили возможность избежать наказания. "Ясно, что мы не можем давать указания судам. Но это вызывает определенное недоумение", — отметил он.

Председатель Верховного суда Айгарс Струпишс при этом заявил передаче, что не видит в действиях судей серьезных нарушений. Суды, по его словам, принимают решения о мере пресечения на основании тщательной проверки обстоятельств дела, доказательств и обоснованности обвинения. "Сейчас суды в полной мере работают в соответствии с закрепленными в Сатверсме и международных актах стандартами", — заявил он.

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