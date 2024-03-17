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Журналист издания "Медуза" Петр Сапожников не смог проголосовать на выборах президента России из-за вынесенного решения Центральной избирательной комиссии РФ.

17 марта, в день выборов президента РФ, Петр Сапожников пришел на избирательный участок в Риге на ул.Антонияс, 2. После многочасового ожидания в очереди, россиянин попал в избирательный участок, но при оформлении отказался называть адрес свого проживания в Риге (что не обязан был делать).

И тогда комиссия не выдала журналисту "Медузы" бюллетень для голосования. Об этом сообщил Сапожников в Instagram.

Согласно формулировке участковой избирательной комиссии участка №8180, "бюллетень не был выдан в связи с отказом сообщить место проживания для внесения этих данных в список избирателей, утвержденный постановлением ЦИК РФ от 20 декабря 2023 года".

17 марта прошли выборы президента России. В Риге явка составила несколько процентов от проживающих в Латвии россиян.

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