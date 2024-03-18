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В понедельник, 18 марта, в Латвии ожидается облачная погода, в западной части страны возможны прояснения. На востоке ожидается небольшой снег и мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Местами выпадет небольшой слой снега. Будет дуть умеренный северный и северо-восточный ветер.

Воздух прогреется до 0…+5 градусов.

В Риге день будет пасмурным, местами выпадет небольшой снег, ожидается мокрый снег.

Будет дуть умеренный северный и северо-восточный ветер.

Температура воздуха в столице повысится лишь до +1…+3 градусов.

На дорогах — скользко

Утром в понедельник во многих местах мокрый снег и лед затрудняют движение по основным и региональным магистралям страны, сообщает ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC).

Скользкие участки дороги посыпаются противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 68 единиц техники.

Движение по региональным дорогам затруднено в районах Алуксне, Добеле, Огре, Риги, Лиепаи, Талси, Тукумса, Салдуса, Валмиеры, Валки и Вентспилса.

Ограничения по весу на гравийных дорогах, введенные во время недавних дождей и оттепели, остаются в силе. По данным LVC, ограничения по массе транспортных средств введены на 834 участках гравийных дорог.

LVC указывает на то, что водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции до идущих впереди транспортных средств. При изменении погодных условий на дорогах может образовываться так называемый черный лед.

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