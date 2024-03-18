С понедельника, 18 марта, продолжительность дня в Латвии будет превышать продолжительность ночи, свидетельствуют данные timeanddate.com.

В понедельник в Риге солнце взошло в 6:30 утра и зайдет в 18:34 — таким образом продолжительность дня составит 12 часов и чуть менее четырех минут.

Равноденствие и начало астрономической весны наступит 20 марта в 5:06 утра. За пару дней до этого день становится длиннее, чем ночь, потому что восходом и заходом солнца называют момент, когда на горизонте появляется или исчезает верхний край солнечного диска, а не центр. На то, как долго светит солнце, также влияет преломление света в атмосфере.

Весеннее равноденствие — это момент времени, когда центр солнечного диска пересекает небесный экватор и попадает в северное небесное полушарие. По латышским народным традициям его отмечают как Великий день, потому что день становится длиннее ночи.

Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния, которое состоится 20 июня в 23:50.

Самые темные три месяца в году, или так называемая солнечная зима, в Северном полушарии закончились уже в начале февраля. Самый светлый квартал года начнется в начале мая и завершится в начале августа.

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