Foto: Shutterstock
С понедельника, 18 марта, продолжительность дня в Латвии будет превышать продолжительность ночи, свидетельствуют данные timeanddate.com.

В понедельник в Риге солнце взошло в 6:30 утра и зайдет в 18:34 — таким образом продолжительность дня составит 12 часов и чуть менее четырех минут.

Равноденствие и начало астрономической весны наступит 20 марта в 5:06 утра. За пару дней до этого день становится длиннее, чем ночь, потому что восходом и заходом солнца называют момент, когда на горизонте появляется или исчезает верхний край солнечного диска, а не центр. На то, как долго светит солнце, также влияет преломление света в атмосфере.

Весеннее равноденствие — это момент времени, когда центр солнечного диска пересекает небесный экватор и попадает в северное небесное полушарие. По латышским народным традициям его отмечают как Великий день, потому что день становится длиннее ночи.

Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния, которое состоится 20 июня в 23:50.

Самые темные три месяца в году, или так называемая солнечная зима, в Северном полушарии закончились уже в начале февраля. Самый светлый квартал года начнется в начале мая и завершится в начале августа.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit