В понедельник, 18 марта, ожидается общее заявление стран Европейского союза (ЕС) в связи с "переизбранием" Владимира Путина на должность президента России, заявила в интервью Латвийскому радио посол по специальным заданиям Министерства иностранных дел Байба Браже.

Заявление будет связано с процессом и легетимностью выборов и подавлением оппозиции, однако конкретное содержание документа представитель МИД Латвии не раскрыла.

Браже подчеркнула, что переизбрание Путина не улучшит ситуацию с безопасностью в мире и международная напряженность сохранится. Поэтому задача Латвии и других стран — не только следить за тем, что происходит в России, но и укреплять себя.

Важнейшими задачами являются всемерное усиление и поддержка Украины, недопущение возобновления возможностей России, а также укрепление собственной безопасности. Все эти направления работы должны осуществляться одновременно, это объемные и одинаково важные задачи, сказала Браже.

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