Foto: LETA

Сегодня и завтра — 18 и 19 марта — министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") примет участие в заседаниях Совета по иностранным делам и Совета по общим делам ЕС, которые пройдут в Брюсселе, сообщили агентству LETA в МИД.

В понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам планируется обсудить поддержку Евросоюзом Украины в борьбе с полномасштабной агрессивной войной России, а также вопрос о Беларуси и текущие события в ближневосточном регионе. В режиме видеоконференции состоится неформальный обмен мнениями с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

19 марта Совет по общим делам соберется для подготовки к заседанию Евросовета 21 и 22 марта, а также чтобы обсудить будущее Европы.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit