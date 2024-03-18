Сегодня и завтра — 18 и 19 марта — министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") примет участие в заседаниях Совета по иностранным делам и Совета по общим делам ЕС, которые пройдут в Брюсселе, сообщили агентству LETA в МИД.

В понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам планируется обсудить поддержку Евросоюзом Украины в борьбе с полномасштабной агрессивной войной России, а также вопрос о Беларуси и текущие события в ближневосточном регионе. В режиме видеоконференции состоится неформальный обмен мнениями с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

19 марта Совет по общим делам соберется для подготовки к заседанию Евросовета 21 и 22 марта, а также чтобы обсудить будущее Европы.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!