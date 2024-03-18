В правилах "Об организации азартных игр" сказано, что те организаторы игр, у которых до вступления правил в силу было разрешение, смогут организовывать азартные игры на территории самоуправления еще пять лет.
Решение прекратить выдачу лицензий — с целью снизить зависимость жителей от азартных игр — приняла Талсинская краевая дума.
В 2019 году Министерство здравоохранения опубликовало итоговый отчет исследования "Исследование распространенности зависимостей, связанных с процессом (азартных игр, социальных сетей, компьютерных игр) среди населения Латвии и влияющих на нее факторов риска", в котором было установлено, что 79 119 человек в возрасте от 15 до 64 лет в Латвии могут страдать от азартных игр в той или иной степени.
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