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О смерти своей жены, керамиста и мастера росписи фарфора Антонины Пашкевич, порталу Delfi сообщил ее спутник жизни кинорежиссер Евгений Пашкевич. Соболезнования в связи с утратой высказал Союз художников Латвии, членом которого Антонина была более 30 лет.

Работы этой художницы с ярко выраженным авторским почерком — двух фарфоровых птиц — Латвия преподнесла в дар японской императорской чете во время ее официального визита в Ригу. Посуда и скульптуры от Пашкевич находятся в латвийских и российских музеях, в собственности Союза художников Латвии и Министерства культуры, а также в частных коллекциях в США, Кувейте, Швеции, Германии, Франции и России.

Foto: DELFI
На фото: работы Антонины с выставки в Музее югенд-стиля.

Антонина Пашкевич родилась 14 января 1951 года. Окончила отделение керамики Абрамцевского училища прикладного искусства, затем продолжила образование на отделении малых скульптурных форм факультета искусства Московского технологического института.

Foto: DELFI
С 1978 года жизнь Пашкевич связана с Латвией. С 1978 по 1994 год она работала в художественной лаборатории Рижского фарфорового завода, создавала эскизы декоров, дизайн сервизов и мелкую пластику. После распада СССР фарфоровый завод стал акционерным обществом. Художница обменяла акции на авторские формы и запустила свою мастерскую. Сегодня коллекция работ Пашкевич находится в собрании Рижского музея фарфора. Любимые темы для вдохновения — античность, история и мифология.
Foto: DELFI
Художница участвовала более чем в 50 выставках. Наиболее значимые из них — ретроспектива в Музее зарубежного искусства в 1991 году, персональная выставка в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге в 1992 году, выставка в Музее декоративного искусства и дизайна в 2011 году, а также выставка "Люблю Ригу" в Рижском музее фарфора в 2014 году и "Флора и фауна" в 2021 году.

Прощание с Антониной Пашкевич состоится 20 марта в 14.00 в большом зале Рижского центра кремации.

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