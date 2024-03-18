Работы этой художницы с ярко выраженным авторским почерком — двух фарфоровых птиц — Латвия преподнесла в дар японской императорской чете во время ее официального визита в Ригу. Посуда и скульптуры от Пашкевич находятся в латвийских и российских музеях, в собственности Союза художников Латвии и Министерства культуры, а также в частных коллекциях в США, Кувейте, Швеции, Германии, Франции и России.
Антонина Пашкевич родилась 14 января 1951 года. Окончила отделение керамики Абрамцевского училища прикладного искусства, затем продолжила образование на отделении малых скульптурных форм факультета искусства Московского технологического института.
Прощание с Антониной Пашкевич состоится 20 марта в 14.00 в большом зале Рижского центра кремации.
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