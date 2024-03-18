В минувшую пятницу, 15 марта, Государственная пограничная охрана провела проверки по месту жительства 55 граждан России, которые с 3 сентября прошлого года не имеют легального статуса в Латвии, сообщает LETA.

Проверено 55 адресов, выявлено три нарушения и заведено три административных процесса, изъято три карты постоянного вида на жительство (ВНЖ), срок действия которых истек.

По адресам, где разыскиваемые лица не были обнаружены, опрошены соседи, а также оставлены повестки о необходимости связаться с пограничниками. Проверки проходили в Риге и окрестных самоуправлениях.

В минувшие выходные Государственная пограничная охрана работала в усиленном режиме, усилив иммиграционный контроль внутри страны, а также на границах Латвии. Много нарушителей было выявлено и на латвийско-белорусской границе.

17 марта, в день выборов президента России, пограничники проверяли документы избирателей у посольства России, где располагался избирательный участок. Проверен 1001 гражданин РФ, у 24 человек выявлены и изъяты просроченные ВНЖ. В отношении еще трех человек начаты административные дела.

Также на выходных в связи с выборами президента России усиленно проверялись въезжающие в Латвию лица с основным вниманием на гражданах РФ. Через пограничные пункты Терехово и Гребнево в минувшие выходные в Латвию въехали 183 гражданина России, и эти данные существенно не отличаются от обычных выходных.

11 гражданам России был запрещен въезд в Латвию — у троих не было действующей визы или вида на жительство, а восьми россиянам въезд был запрещен из соображений безопасности. Не было ни одного случая, когда российский гражданин выезжал в день выборов в Россию и ему было отказано во въезде в Латвию.

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