В честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, в течение недели в Риге и других городах Латвии пройдут мероприятия, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме заболеваемости туберкулезом, необходимости его профилактики и к здоровью легких в целом, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В этом году в пунктах профилактики ВИЧ пройдут дни открытых дверей, а также будет возможность получить консультацию специалиста, сдать анализ мокроты и сделать рентген легких, получить информацию о туберкулезе и ВИЧ, сдать анализы на гепатит В и С и сифилис, сообщает агентство LETA.

20 марта в 10:00 состоится онлайн-дискуссия о туберкулезе, в которой примут участие специалисты Центра туберкулеза и болезней легких Рижской Восточной больницы Лига Кукша, Илзе Морозова и Эвита Бирауа, а также эпидемиолог ЦПКЗ Иева Римшане. Дискуссия будет транслироваться на странице ЦПКЗ в фейсбуке.

Также Рижская Восточная клиническая больница приглашает всех, у кого более трех недель наблюдается кашель, усталость и слабость, получить бесплатную консультацию специалистов по болезням легких и пройти обследование на туберкулез.

Обследования и консультации доступны 19, 21 и 22 марта с 12:00 до 15:00. Запись ведется по телефону 23227970. С собой нужно взять ID-карту или паспорт. Получить консультации и пройти обследования можно в амбулаторном отделении Центра туберкулеза и болезней легких Восточной больницы на ул. Лиелвардес, 68 в Риге (корпус № 7), пишет Rus.LSM.

В 2023 году заболеваемость туберкулезом в Латвии по сравнению с предыдущими годами увеличилась. По предварительным данным, в 2023 году зарегистрировано 347 случаев туберкулеза, или 18,4 на 100 000 населения. По сравнению с 2022 годом рост составил 8%, а по сравнению с 2021 годом — 33%.

Согласно последним данным о заболеваемости туберкулезом в Европе, в 2021 году Латвия занимала четвертое место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) после Румынии, Литвы и Португалии. Заболеваемость туберкулезом в Латвии почти в два раза выше, чем в среднем по ЕС/ЕЭЗ. В 2021 году среднеевропейский показатель составлял 7,4 случая на 100 000 жителей, в то время как в Латвии — 13,8.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!