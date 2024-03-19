Во вторник в Латвии будет облачно, местами с прояснениями, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается. Утром на востоке сохранится туман, ветер слабый.
Температура воздуха днем составит +1…+5 градусов, там, где будет более солнечно — до +6…+9 градусов.
В Риге ожидается облачная погода, без осадков. Будет дуть слабый северный ветер. Температура воздуха поднимется до +3…+4 градусов.
Ранним утром во вторник температура воздуха в Латвии составляла, согласно данным метеостанции, -2..+2 градуса.
Обильных осадков нет, но небо затянуто тучами. Местами в Видземе и Латгалии сгустился туман.
Дует слабый северный, северо-восточный ветер, местами — безветрие.
В Риге небо затянуто облаками, дует слабый северный ветер, температура воздуха +1 градус.