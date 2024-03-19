Во вторник, 19 марта, погода будет преимущественно облачной, однако существенных осадков не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во вторник в Латвии будет облачно, местами с прояснениями, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Утром на востоке сохранится туман, ветер слабый.

Температура воздуха днем составит +1…+5 градусов, там, где будет более солнечно — до +6…+9 градусов.

В Риге ожидается облачная погода, без осадков. Будет дуть слабый северный ветер. Температура воздуха поднимется до +3…+4 градусов.

Ранним утром во вторник температура воздуха в Латвии составляла, согласно данным метеостанции, -2..+2 градуса.

Обильных осадков нет, но небо затянуто тучами. Местами в Видземе и Латгалии сгустился туман.

Дует слабый северный, северо-восточный ветер, местами — безветрие.

В Риге небо затянуто облаками, дует слабый северный ветер, температура воздуха +1 градус.

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