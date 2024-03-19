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Издание Politico пишет со ссылкой на дипломатические источники, что Франция поддержала призывы Польши ввести дополнительные ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в Европейский союз.

Как сообщает это СМИ, в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск провели переговоры во время встречи стран "Веймарского треугольника" в Берлине и выступили с совместным заявлением о поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Вместе с тем, оба лидера также договорились выступить с совместной позицией в отношении новых ограничений на поставки украинских продуктов в ЕС — вопроса, который будет обсуждаться на саммите европейских лидеров в Брюсселе во вторник.

По данным Politico, ограничения, на которых настаивают Париж и Варшава, могут обойтись украинской экономике 1,2 млрд евро в виде потерянных доходов.

"Это огромная потеря для страны, которая нуждается во всей возможной помощи, — сказал изданию один из неназванных европейских дипломатов. — Те же члены ЕС, которые больше всех демонстрируют поддержку Украине, в то же время наносят этой стране самый большой ущерб".

В публикации сказано, что позиция Франции и Польши призвана успокоить фермеров, которые в течение последних месяцев неоднократно проводили акции протеста, в том числе выступая против поставок дешевого продовольствия из Украины и сложных бюрократических процедур.

Европейская комиссия недавно предложила ограничить поставки в ЕС украинского сахара, курятины и яиц, но оставить экспорт других видов сельхозпродукции без ограничений.

Однако, как пишет Politico, Польша (а теперь и Франция) настаивают на введении лимитов на экспорт в ЕС украинских злаковых культур и меда.

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