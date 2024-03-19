Экстрадиция разыскиваемых латвийскими правоохранительными органами лиц из России прекратилась, сообщает агентство LETA со ссылкой на главного прокурора отдела контроля и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Айвара Остапко.

18 января Сейм принял закон о денонсации договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам с Россией с учетом ее военных действий в Украине и направленных против нее санкций международного сообщества.

Отвечая на вопрос о будущем сотрудничестве с Россией, Остапко отметил, что Латвия все еще может сотрудничать с соседней страной на основе международной конвенции в области правовой помощи.

Экстрадиция из России полностью прекратилась, но в сегодняшних геополитических условиях мы не можем хотеть всего, отметил представитель Генпрокуратуры. В то же время это не означает, что Латвия не запрашивает и не настаивает на том, чтобы Россия выполняла ее просьбы о правовой помощи.

По данным прокуратуры, в прошлом году Латвия направила иностранным государствам 708 запросов о правовой помощи, что на 129 больше, чем в 2022 году. 162 запроса были направлены в Литву, 73 — в Россию, 45 — в Украину, 44 — в США.

Большинство запросов было направлено по уголовным расследованиям об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, нарушениях санкций, введенных международными организациями и Латвией.

124 человека в прошлом году были объявлены в международный розыск, в том числе 67 запросов об экстрадиции были направлены в иностранные государства — 19 запросов в страны за пределами Европейского союза и 48 европейских ордеров.

Наиболее часто запросы об экстрадиции за пределы Европейского союза направлялись в Великобританию, а в пределах Европейского союза — в Германию и Нидерланды.

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