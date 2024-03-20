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В среду, 20 марта, в 5.06 наступило равноденствие, и в северном полушарии Земли начнется астрономическая весна, сообщает timeanddate.com.

Весеннее равноденствие — это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и из южного полушария переходит в северное. С весеннего равноденствия день становится длиннее ночи.

В Латвии день стал длиннее ночи уже 18 марта.

Метеорологическая весна на большей части территории Латвии началась 12-13 февраля, а на северо-востоке страны наступила примерно на десять дней позже. Метеорологическая весна начинается, когда средняя температура воздуха не опускается ниже нуля в течение пяти дней подряд.

Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния, которое наступит 20 июня в 23.50.

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