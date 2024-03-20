Учитывая уменьшение инфляции, возникают опасения относительно поступления налогов в запланированном объеме, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения, сообщает портал rus.lsm.lv.

В январе этого года налоговые поступления составили 1,292 млрд евро, что на 29,3 млн евро (2,2%) меньше запланированного. В то же время по сравнению с январем 2023 года налоговые поступления в январе этого года увеличились на 24,2 млн евро (1,9%).

План налоговых поступлений на 2024 год составляет 14,656 млрд евро по сравнению с 13,058 млрд евро в 2023 году.

Арвилс Ашераденс отметил, что Минфин уже снизил прогноз экономического роста: если ранее предполагалось, что ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, теперь прогноз снижен до 1,4%.

В то же время Министерство финансов беспокоят показатели инфляции, отметил Ашераденс. Минфин планировал рост инфляции в годовом исчислении в январе на уровне 2%, а истинные цифры оказались ниже: средний уровень потребительских цен увеличился на 0,9%.

"Мы можем приблизиться к линии дефляции", — отметил министр, заявив, что сейчас тщательно оценивается прогнозы доходов и расходов. В апреле ведомство готовится представить правительству программу стабилизации с учетом того, как будут выглядеть финансовое положение страны в ближайшие четыре года.

"Я очень осторожен в прогнозах, получим ли ли налоговые поступления в том объеме, который запланирован, — сказал министр. — В настоящий момент мы очень тщательно оцениваем каждую налоговую группу. С налогами на рабочую силу дела обстоят очень хорошо, но доходы от налога на добавленную стоимость (НДС) выглядят не так хорошо".

Напомним, что ранее премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что, если во время работы 14-го Сейма будут пересматриваться налоги, то это, вероятно, произойдет в этом году. До 31 мая этого года готовит своя предложения по основным направлениям налоговой политики рабочая группа при Министерстве финансов.

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