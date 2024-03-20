Некой студентке Лиепайской академии Рижского Технического университета (РТУ) запретили использовать источники на русском языке для учебной работы. РТУ отрицает, что это обязательное требование, однако призывает студентов по возможности пользоваться материалами, написанными на каком-либо из официальных языков Европейского союза. Объединение студентов считает, что оригинальный язык материала не может быть единственной причиной, по которой источник не может быть использован в исследовательской работе, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Студентка Лиепайской академии РТУ, пожелавшая остаться анонимной, рассказала Латвийскому радио, что при написании работы, среди прочего, использовала материалы на русском языке, делая на них ссылки. После сдачи работы от преподавателя было получено указание: "не следует использовать материалы на русском языке — это тоже одна из установок РТУ".

Студентка сейчас переделывает работу, утром сегодня она вновь обратилась к преподавателю и получила ответ, что источник на русском языке не может быть использован в выпускной работе. Именно поэтому она и другие студенты недоумевают, означает ли это, что преподавательский состав в будущем не будет принимать работы со ссылками на материалы на русском языке.

Заместитель проректора по учебной работе Угис Цитсковскис пояснил Латвийскому радио, что призыв использовать материалы на официальных языках ЕС не означает запрет на использование источников на русском языке.

"Нет такого, что запрещено использовать источники, написанные на русском языке. Если вы пойдете в библиотеку и если там есть эта книга, то вы можете на нее сослаться. То, к чему мы призываем, это использовать эти литературные источники больше на языках ЕС", — пояснил Цитсковскис. По его словам, глобальные события последних нескольких лет вызываюти размышления, а при разговоре с коллегами из Лиепаи выяснилось, что не было издано строгого распоряжения не пользоваться русскоязычными источниками. "Может быть был какой-то случай, когда студент с преподавателем дискутировали. И сейчас, я скажу, что мы очень работаем, чтобы были база данных на языках ЕС, и у студентов были альтернативы", — подчеркнул Цитсковскис.

Он также отметил, что студенты РТУ сейчас ежедневноиспользуют имеющиеся в базах данных научные материалы на русском языке. И случаев, когда кто-то жаловался бы, что ему не дают ими пользоваться, еще никогда не было, и по данному случаю переговоры с Лиепайской высшей школой продолжаются.

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