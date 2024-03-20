Заболеваемость гриппом и Covid-19 в Латвии на прошлой неделе продолжала снижаться, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

На прошлой неделе к семейным врачам, участвующим в мониторинге, с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей обратились 778 пациентов, 180 из которых был поставлен диагноз "грипп" на основании типичной клинической картины. Неделей ранее этот диагноз был поставлен 238 пациентам, еще неделей ранее — 314 пациентам. Случаи заболевания были зарегистрированы в Даугавпилсе, Вентспилсе, Резекне, Риге, Лиепае, Гулбене, Екабпилсе и Юрмале. Случаи гриппа зарегистрированы во всех возрастных группах. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована у детей до четырех лет.

За неделю от гриппа умерло 14 человек, а за весь период мониторинга — 49. У всех умерших помимо гриппа было несколько сопутствующих заболеваний, и только один пациент получил прививку от гриппа в этом сезоне.

Продолжает снижаться и заболеваемость "Covid-19". На прошлой неделе, как и неделей ранее, лабораторно подтверждено 22 случая. Проведено 485 лабораторных тестов на SARS-CoV-2 (501 неделей ранее), и 36 пациентов с "Covid-19" были госпитализированы (по сравнению с 31 неделей ранее и 47 две недели назад).

На предыдущей неделе не было госпитализировано ни одного пациента с тяжелой формой заболевания. Было зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с "Covid-19", тогда как неделей ранее их было восемь. "Covid-19" был основным диагнозом в двух случаях.

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