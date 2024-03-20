Решения военной обороны Восточной границы Латвии должны реализовываться в тесном сотрудничестве с местными самоуправлениями и и при взаимодействии с Эстонией и Литвой, считают члены Совета по национальной безопасности.

Как сообщил агентству LETA советник президента страны Мартиньш Дрегерис, в среду под руководством президента Эдгара Ринкевича на заседании Совета по нацбезопасности обсуждались меры по обеспечению военной обороны Восточной границы Латвии.

В ходе встречи министр обороны и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) доложили о начатой работе по военной обороне Восточной границы, которая включает в себя создание оборонительных позиций, полос заграждений и складов для материалов.

Члены совета подчеркнули на заседании, что эта работа должна проводиться в тесном сотрудничестве с местными самоуправлениями и Государственной пограничной службой, а также во взаимодействии с Эстонией и Литвой.

Также Совет по нацбезопасности призвал продолжать разъяснять обществу, что сделано и что планируется в будущем, соблюдая необходимую защиту информации.

При этом члены совета отметили на заседании, что безопасность и экономическое развития приграничного региона являются равноценными важными целями с точки зрения нацбезопасности.

Участники встречи договорились оценить достигнутое до конца года и рассмотреть планы дальнейшей работы в соответствии с планами финансирования обороны на 2025 год.

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