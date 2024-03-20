Foto: LETA
Решения военной обороны Восточной границы Латвии должны реализовываться в тесном сотрудничестве с местными самоуправлениями и и при взаимодействии с Эстонией и Литвой, считают члены Совета по национальной безопасности.

Как сообщил агентству LETA советник президента страны Мартиньш Дрегерис, в среду под руководством президента Эдгара Ринкевича на заседании Совета по нацбезопасности обсуждались меры по обеспечению военной обороны Восточной границы Латвии.

В ходе встречи министр обороны и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) доложили о начатой работе по военной обороне Восточной границы, которая включает в себя создание оборонительных позиций, полос заграждений и складов для материалов.

Члены совета подчеркнули на заседании, что эта работа должна проводиться в тесном сотрудничестве с местными самоуправлениями и Государственной пограничной службой, а также во взаимодействии с Эстонией и Литвой.

Также Совет по нацбезопасности призвал продолжать разъяснять обществу, что сделано и что планируется в будущем, соблюдая необходимую защиту информации.

При этом члены совета отметили на заседании, что безопасность и экономическое развития приграничного региона являются равноценными важными целями с точки зрения нацбезопасности.

Участники встречи договорились оценить достигнутое до конца года и рассмотреть планы дальнейшей работы в соответствии с планами финансирования обороны на 2025 год.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit