С сегодняшнего дня, 21 марта, будет полностью запрещено транзитное движение грузового транспорта через Торнякалнс по улицам Виенибас гатве и Елгавас, а в утренние и вечерние часы пик также запрещено движение грузового транспорта в обоих направлениях по левому берегу Даугавы между Болдераей и Островным мостом, сообщили агентству LЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Установка соответствующих дорожных знаков начнется в четверг и завершится примерно через неделю. В течение первой недели муниципальная полиция будет только предупреждать нарушителей без применения наказаний.

Согласно изменениям, в дальнейшем будет запрещено движение грузовых автомобилей в обоих направлениях на участке улицы Виенибас гатве от улицы Карля Улманя гатве до улицы Елгавас (академического центра Латвийского университета), на участке улицы Елгавас от улицы Виенибас гатве до улицы Акменю и на участке улицы Акменю до Латвийской национальной библиотеки (улицы Валгума).

В часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00) движение грузовых автомобилей с полной массой более пяти тонн будет ограничено в обоих направлениях по левому берегу Даугавы от Островного моста до Болдераи — по улицам Мукусалас, Акменю, Валгума, Ранькя дамбис, Даугавгривас до улицы Финиера.

Как сообщалось, после завершения строительства нового участка Восточной магистрали в начале этого года в Риге введены существенные изменения в организации движения и запрещено транзитное движение через центр столицы — через Каменный мост, вдоль правого берега Даугавы от Островного моста по улицам Краста, Генерала Радзиня, набережной 11 ноября, улице Экспорта до улицы Ханзас.

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